Главы российских регионов попросили Путина установить контроль государства над вывозом зерна

Губернаторы некоторых регионов России обратились к Владимиру Путину с вопросом о вывозе зерна.

Главы некоторых регионов Российской Федерации обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой об изменений в вывозе зерна.

Так, руководитель Кубани Вениамин Кондратьев, глава Ставропольского края Владимир Владимиров и губернатор Ростовской области Василий Голубев попросили главу государства ввести государственный контроль над вывозом зерна из России.

Также они предложили ограничить объемы иностранного капитала в предприятиях сельского хозяйства.