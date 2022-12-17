Главы российских регионов попросили Путина установить контроль государства над вывозом зерна
2022-12-17 19:32
Губернаторы некоторых регионов России обратились к Владимиру Путину с вопросом о вывозе зерна.
Главы некоторых регионов Российской Федерации обратились к президенту страны Владимиру Путину с просьбой об изменений в вывозе зерна.
Так, руководитель Кубани Вениамин Кондратьев, глава Ставропольского края Владимир Владимиров и губернатор Ростовской области Василий Голубев попросили главу государства ввести государственный контроль над вывозом зерна из России.
Также они предложили ограничить объемы иностранного капитала в предприятиях сельского хозяйства.
Опубликовано: Николай Скира