Риши Сунак требует провести проверку поставляемой Украине британской военной помощи

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак попросил провести аудит помощи Украине и последствий вклада Великобритании в нее, информирует ВВС.

Телеканал сообщает, что эта идея вызвала обеспокоенность в правительственных кругах, так как командующие вооруженными силами подчеркивают, что поставка оружия в Украину зимой может иметь решающее значение для исхода конфликта.

Источник, которого цитирует BBC, сравнил это с тем, как британские поставки оружия используются с помощью "диаграмм Goldman Sachs", намекая на то, что Сунак работал аналитиком в банке до того, как занялся политикой.

Он добавляет, что в правительственных кругах есть опасения, что Сунак не будет поощрять осторожного по натуре и опасающегося расширения конфликта президента США Джо Байдена быть более активным, как это делал Джонсон.

Даунинг-стрит заявила, что премьер-министр Сунак и британское правительство решительно поддерживает Украину.