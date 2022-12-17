Во Владивостоке на складах со стройматериалами возник огромный пожар

В субботу вечером 17 декабря на складах Владивостока вспыхнул крупный пожар. Площадь возгорания составила около 2000 квадратных метров.

По предварительной информации, погибших и пострадавших нет, но масштабы повреждений огромны.

Загорелись два склада с продовольствием, оборудованием и стройматериалами. По предварительной информации, пожарной сигнализации на объектах не было.

К тушению пожара привлеки 13 пожарных расчетов. Полиции пришлось перекрыть дороги где возник пожар, так как густой дым мешал передвижению.

Свидетели говорят, что огонь начался в районе мусорных баков, а затем перекинулся на крыши близлежащих складов. В одном из них хранились кондитерские изделия компании "Яшкино".

На видео, размещенных в социальных сетях, видно, что огонь был гигантским и достигал высоты в несколько метров.