Генерал РФ Тришкин: Российские войска в Украине теряют три процента личного состава

Российский генерал Тришкин рассказал о потерях России в ходе спецоперации в Украине.

В ходе специальной военной операции на территории Украины российские войска теряют до трех процентов от всего личного состава.

Об этом в эфире телеканала Россия 24 рассказал генерал Вооруженных сил Российской Федерации Тришкин.

По заявлению Тришкина, 97 процентов военнослужащих способны продолжать ведение боевых действий. В годы же Второй мировой войны, отметил он, этот показатель составлял 70 процентов.