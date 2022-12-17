Генерал РФ Тришкин: Российские войска в Украине теряют три процента личного состава
2022-12-17 20:53
Российский генерал Тришкин рассказал о потерях России в ходе спецоперации в Украине.
В ходе специальной военной операции на территории Украины российские войска теряют до трех процентов от всего личного состава.
Об этом в эфире телеканала Россия 24 рассказал генерал Вооруженных сил Российской Федерации Тришкин.
По заявлению Тришкина, 97 процентов военнослужащих способны продолжать ведение боевых действий. В годы же Второй мировой войны, отметил он, этот показатель составлял 70 процентов.
Опубликовано: Николай Скира