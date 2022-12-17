Британский премьер Сунак приказал провести аудит военной помощи Украине

Премьер-министр Великобритании распорядился провести аудит поддержки Украины, сообщает BBC. Анонимные представители правительства предполагают, что это может означать изменение подхода к делу на "излишне осторожный".

Даунинг-стрит напоминает, что во время визита в Киев Риши Сунак заверил в непоколебимой поддержке Украины. Однако, как сообщает BBC, глава правительства заказал отчет, чтобы определить ход конфликта в Украине и важность военной поддержки Лондона.

"Речь идет о том, сколько мы вкладываем в это и что получаем", - сказал ВВС анонимный источник.

С начала российской СВО Великобритания была одним из основных поставщиков оружия Украине. Как сообщает BBC, президент Украины Владимир Зеленский знает о британской проверке и призывает Лондон поддерживать высокий уровень военной поддержки.

В пятницу, 16 декабря Риши Сунак написал в Twitter, что призвал лидеров стран G7 "объединить усилия в 2023 году, чтобы усилить поддержку украинского народа".