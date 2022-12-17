Минобороны РФ обнародовало данные о потерях армии в боях на Украине

Российский генерал Тришкин рассказал, какой процент участников спецоперации в Украине возвращается в строй.

Генерал-полковник Тришкин рассказал в эфире российского телевидения о том, какой процент солдат, принимающих участие в спецоперации в Украине, возвращается в строй.

По его словам, обратно в строй возвращаются 97 процентов солдат, что является абсолютным историческим рекордов. В годе же Второй мировой, в строй возвращались лишь 70 процентов, напомнил он.

Также Тришкин рассказал о том, сколько солдат умирает уже после доставки в госпиталь. По его словам, этот показатель - 0,5 процента.