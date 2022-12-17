Глава ЦРУ заявил, что TikTok является угрозой национальной безопасности США

TikTok - это угроза для безопасности Соединенных Штатов. Так считает руководитель ЦРУ.

Джозеф Бернс назвал неожиданную угрозу для национальной безопасности Соединенных Штатов. Причем это не Россия, Китай или международный терроризм.

По мнению директора Центрального разведывательного управления США, угроза для нацбезопасности - это приложение для публикации видео TikTok.

Бернс заявляет, что проблема во владельце соцсети, которым являются компания из Китая. Отмечается, что благодаря этому Китай может получать данные пользователей.