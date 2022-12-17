Директор ЦРУ назвал неожиданную угрозу для США , причем это не Россия или Китай
2022-12-17 21:24
По мнению ЦРУ Соединенных Штатов, угрозой для страны может стать социальная сеть TikTok
Руководитель ЦРУ заявил, что TikTok - это угроза для национальной безопасности Соединенных Штатов Америки.
Бернс уверяет, что дело во владельце этой социальной сети, которым является компания из Китайской народной республики.
Из-за этого Китай якобы может завладевать личными данными пользователей и использовать их.
"Глава ЦРУ заявил, что TikTok является угрозой для национальной безопасности США", - пишет БелТА.
Опубликовано: Николай Скира