Александр Лукашенко пригласил в Беларусь с официальным визитом Папу Римского Франциска

Папа Римский Франциск отмечает свое 86-летие. Святой Отец родился 17 декабря 1936 года в Буэнос-Айресе. Ватикан получает пожелания со всего мира, также из Беларуси. Президент Александр Лукашенко пригласил его с официальным визитом в свою страну.

Как сообщает агентство ТАСС, Лукашенко отметил, что его позиция в решении мировых проблем соответствует позиции лидера католической церкви. Президент Беларуси также поблагодарил Папу Франциска за открытый и честный диалог по всем вопросам.

"Я полностью согласен с тем, что диалог между народами необходим. Я очень впечатлен мудростью и проницательностью папы. Он первым предупредил об угрозе третьей мировой войны. Жаль, что те, кто должен был слушать, не послушались", - сказал Лукашенко, слова которого цитирует newsunrolled.com.

В 1992 году Папа Иоанн Павел II назначил Хорхе Бергольо вспомогательным епископом Буэнос-Айреса. Затем он стал митрополитом архиепископии, а в 2001 году кардиналом.

Уже в 2005 году он был сильным кандидатом на замену покойного Иоанна Павла II на посту Папы. В конце концов он был избран восемь лет спустя, и кардинал Хорхе Марио Бергольо взял имя Франциск.