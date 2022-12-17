Как выбрать небанальный подарок к Новому году

Каждый год перед многими встает вопрос о том, что же подарить свои родственникам и друзьям на Новый год.

В этом материале мы не будем вам предлагать список из подарков или предлагать вам идеи чего-то необычного. Мы посоветуем вам, как выбрать что-то небанальное.

Первый способ - это небольшая хитрость. Вы можете сказать, что уже приобрели подарок, а затем предложить угадать его. Скорее всего, человек сам назовет то, что он хотел бы получить.

Второй способ будет посложнее - вам придется хорошенько поднапрячься и вспомнить, вдруг человек в разговорах с вами как-то упоминал то, о чем мечтает.

Для третьего способа понадобится шпионская смекалка. Нужно как-то на несколько минут заполучить доступ к телефону человека. Здесь уже только вам решать, как это сделать: попросить позвонить, зайти в социальную сеть и так далее. Затем вам нужно полистать новостную ленту социальных сетей, сториз или банально зайти на любые сайты.

Это нужно для того, чтобы посмотреть, какую рекламу предлагает браузер или социальные сети. Там вы сможете понять, о что человек искал, на какие страницы заходил и даже о чем говорил (да-да, вас действительно слушают и подстраивают рекламу под темы, которые вы обсуждаете).

Ну и четвертый способ является самым банальным - это напрямую спросить, что человек хочет получить.