RTR Moldova обжаловала в суде решение о запрете вещания телеканала

Телекомпания RTR Moldova обжаловала в суде решение властей о запрете вещания на территории Молдовы.

Русскоязычная телекомпания RTR Moldova обжаловала решение властей Молдовы о запрете вещания на территории страны.

Правительство республики приостановило лицензию на ведение телетрансляций ведущих российских телеканалов Primul in Moldova, Accent, NTV, TV6, Orhei.

В качестве обвинений им было предъявлена необъективная оценка событий в стране и в Украине, а также распространение дезинформации.

В свою очередь МИД России квалифицировал ситуацию, как "циничное нарушение прав национальных меньшинств.