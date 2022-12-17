ТАСС: неизвестный избил замглавы департамента ЖКХ Москвы Калтурина

17 декабря на заместителя главы департамента жилищно-коммунальных услуг по Москве Павла Калтурина было совершено нападение.

Вечером субботы журналисты российского издания ТАСС сообщили, что сегодня в Богоявленском переулке Москвы неизвестный атаковал заместителя главы департамента ЖКХ по российской столице Павла Калтурина в момент, когда тот выходил из рабочего здания и направлялся к личному автомобилю.

Примечательно, что сам Калтурин подтвердил, что на него нападали, отметив, что он по собственной воле отказался от поездки в больницу для обследования.