В Москве прошел автопробег в поддержку Сербии

В российской столице люди организовали акцию в поддержку народа Сербии в конфликте с Косово.

В Москве прошел автомобильный пробег в поддержке народа Сербии. На машины установили флаги Сербии и России, а затем водители проехали по улицам города.

Автопробег стартовал от посольства Сербии. Отмечается, что всего в акции приняли участие несколько десятков автомобилей.

"В мероприятии приняли участие несколько десятков автомобилистов. Акция была организована московскими активистами на фоне обострения ситуации на севере Косово", - передает телеканал "Звезда".