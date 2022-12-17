Лукашенко: Беларусь никогда не будет врагом России, иначе было бы как в Украине

Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании по вопросам белорусско-российского сотрудничества заверил, что его страна никогда не станет врагом России.

Он заверил, что его страна никогда не станет врагом России.

"Если бы было иначе, было бы как в Украине. Все это понимают, но не все умеют об этом говорить", — сказал Александр Лукашенко.

Встреча Путина и Лукашенко должна состояться в Минске в понедельник, 19 декабря, сообщает агентство ЕЛТА. Перед этим белорусский лидер рассказал об отношениях со своим ближайшим соседом.

Говоря об углублении сотрудничества с Россией, он коснулся вопроса "утверждения пакета интеграционных документов в рамках союзного государства и отметил, что эти программы никоим образом не затрагивают независимость, суверенитет ни Беларуси, ни России".

"Я вижу, сейчас нагнетается ситуация. Особенно после этих масштабных переговоров все будут говорить, что все: уже в Беларуси нет власти, здесь уже россияне пешком ходят и управляют страной. Еще раз хочу подчеркнуть эту особенность: никто, кроме нас, Беларусью не управляет. Это наши функции по Конституции, и моя в том числе. Мы реализовываем эти функции", - подчеркнул он.

Лукашенко добавил, что пока Россия воспринимает Беларусь как суверенную и независимую страну, он как президент готов строить отношения.

При этом он подчеркнул важность сохранения дружеских и союзнических отношений с Россией.

"Мы никогда не будем врагами России. И никогда косо в сторону России смотреть не будем. Это самое близкое нам государство, самые близкие нам народы. Думаю, пока мы с вами у власти, мы такой тенденции будем придерживаться. Если бы было иначе, было бы, как в Украине. Все это понимают, но не все могут об этом говорить", - резюмировал президент Беларуси.