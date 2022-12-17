Канал RTR Moldova обжаловал в суде запрет на вещание в Молдавии

Компания RTR Moldova оспорила решение суда, запрещающего данному телеканалу вести трансляции на территории молдавского государства.

17 декабря администрация телеканала RTR Moldova официально обжаловала в суде приказ молдавской Комиссии по чрезвычайным ситуациям, которая постановляет запретить вещание данного телеканала на территории Молдавии. Представители RTR Moldova во время заседания суда назвали решение КЧС незаконным и политически мотивированным.

Примечательно, что ранее в Министерстве иностранных дел России подвергли критике решение Кишинёва запретить вещание RTR Moldova, отметив, что подобные рестрикции являются преследованием СМИ и актом политической цензуры.