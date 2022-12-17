WSJ: администрация Байдена начала подготовку к его предвыборной кампании
2022-12-17 23:24
Издание The Wall Street Journal сообщает, что администрация Джо Байдена начала подготовку к его предвыборной кампании.
Сейчас советники президента подбирают место для размещения предвыборного штаба. Выбирают между Филадельфией и Делавэром.
Они также консультируются с Барком Обамой по поводу даты сообщения о переизбрании.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден планирует участвовать в президентских выборах, но перед объявлением окончательного решения ему необходимо посоветоваться с семьей.
Опубликовано: Светлана Репина