WSJ: администрация Байдена начала подготовку к его предвыборной кампании

Издание The Wall Street Journal сообщает, что администрация Джо Байдена начала подготовку к его предвыборной кампании.

Сейчас советники президента подбирают место для размещения предвыборного штаба. Выбирают между Филадельфией и Делавэром.

Они также консультируются с Барком Обамой по поводу даты сообщения о переизбрании.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Байден планирует участвовать в президентских выборах, но перед объявлением окончательного решения ему необходимо посоветоваться с семьей.

