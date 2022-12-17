Postimees: Эстония единственная в мире расходует свыше 1% на помощь Киеву

Эстония стала единственным в мире государством, которое тратит более одного процента собственного ВВП на оказание помощи Украине.

18 декабря газета Postimees со ссылкой на расположенное в Германии статистическое агентство Statista сообщила, что с 24 февраля правительство Эстонии потратила свыше 1,1 процента от внутреннего валового продукта страны. На втором месте по соотношению трат на Киев к ВВП является Латвия, которая тратит 0,93 процента от аналогичного показателя.

Власти Польши потратили на обеспечение Украины половину процента от собственного ВВП с начала спецоперации, заняв третье место в данном рейтинге. Характерно, что Соединённые Штаты оказались на девятом месте и расходуют лишь 0,23 процента от внутреннего валового продукта на поддержку украинского режима.