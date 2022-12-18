Зеленский: на Украине большие проблемы с водоснабжением

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в своем Telegram-канале о сложной ситуации с водоснабжением в стране.

Он отметил, что для восстановления подачи воды и возобновления отопления необходимо выполнить большой объем работ.

Наиболее проблемными с токи зрения водоснабжения Зеленский назвал Львовскую, Винницкую, Киевскую области.

При этом он подчеркнул, что за сутки электроснабжение вернули почти 6 млн украинцев.