«Укрэнерго»: Германия поможет Киеву восстановить 8 высоковольтных подстанций

В "Укрэнерго" сообщили о намерениях Берлина оказать помощь Украине в восстановлении повреждённых энергетических объектов.

В воскресенье пресс-служба энергетического концерна "Укрэнерго" уведомила, что правительство Германии приняло решение об оказании помощи Киеву в процессе восстановления работы восьми высоковольтных подстанций на территории Южной и Западной Украины, ранее получивших критические повреждения в результате российских ракетных ударов.

В "Укрэнерго" отметили, что при помощи немецких экспертов восстановленные украинские подстанции будут отличаться высокой степенью технологичности, отвечая всем современным стандартам. Также в компании отметили, что восстановленные энергетические объекты будут требовать меньше рабочего персонала для функционирования.