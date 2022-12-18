Коваленко: ситуация с электроснабжением в Киеве остаётся критической
2022-12-18 00:45
Глава энергоконцерна "YASNO ДТЭК" Сергей Коваленко утверждает, что энергетическая безопасность в Киевской области далека от стабилизации.
18 декабря журналисты газеты "Украинская правда" взяли интервью у гендиректора компании "YASNO ДТЭК" Сергея Коваленко, который публично признал, что после новых ракетных ударов со стороны армии России графики отключения электроэнергии в Киеве и области не функционируют, поскольку отключение электроснабжения у граждан носит экстренный характер.
По словам Коваленко, в настоящий момент энергетическая безопасность Киева находится на критическом уровне, и в ведомстве отказываются прогнозировать сроки улучшения обстановки в столице Украины.
Опубликовано: Ткачёв Андрей