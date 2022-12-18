Психолог Юлия Никас рассказала, как избавиться от депрессии перед новым годом
2022-12-18 00:49
Психолог Юлия Никас в интервью «Радио 1» рассказала, что перед новым годом людей нередко преследуют депрессия и упадок сил.
По ее словам, это происходит из-за осознания течения времени, а также того факта, что некоторые планы так и не удалось реализовать.
Психолог рекомендует не сравнивать себя с другими людьми, подводя итоги года.
По ее словам, стоит радоваться успешной реализации любых целей и акцентировать внимание на этом, а не на собственных неудачах.
Опубликовано: Светлана Репина