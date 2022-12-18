Глава Еврокомисси рассказала о сближении ЕС с Южным Кавказом за счет прокладки электрокабеля

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что прокладка Черноморского электрокабеля сблизит Евросоюз и Южнй Кавказ.

Речь идет о кабеле, по которому электроэнергия будет поставляться из Азербайджана в Европу.

Фон дер Ляйен назвала этот проект амбициозным и отметила, что он необходим и для энергетики, и для цифровой связи.

По ее мнению, реализация проекта поможет ЕС и Южному Кавказу совершить энергопереход.