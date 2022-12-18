В ООН забеспокоились по поводу соблюдения прав человека в Twitter

APS
2022-12-18 01:08

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк напомнил владельцу Twitter Илону Маску, что соцсеть несет ответственность за уважение свободы слова.

Тюрк положительно оценил информацию о восстановление ранее заблокированных аккаунтов журналистов.

Вместе с тем он отметил наличие серьезных опасений и призвал Маска обеспечить проведение общедоступной политики.

Ранее Илон Маск сообщил, что аккаунты американских журналистов, которые следили за миллиардером, разблокированы.

Опубликовано: Светлана Репина







Новости СМИ2