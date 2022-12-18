Президент Перу Болуарте объяснила, почему не хочет уходить в отставку

Президент Перу Дина Болуарте заявила, что не будет уходить в отставку, поскольку такие действия не помогут решить имеющиеся вопросы.

Она сообщила, что делает все возможное для стабилизации ситуации в стране, включая направление в парламент законопроекта о проведении новых выборов.

Ранее суд Перу вынес постановление о заключении бывшего президента страны Педро Кастильо под стражу на 18 месяцев.

До этого Кастильо был задержан полиции, а еще ранее ему был объявлен импичмент.