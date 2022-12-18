Bloomberg: повышение ставок Центробанков увеличивает риск рецессии

APS
2022-12-18 01:59

Агентство Bloomberg сообщает, что сразу несколько ведущих Центробанков могут повысить ключевые ставки в следующем году.

Такую возможность допускают Федеральная резервная система США, Европейский Центробанк и Банк Англии.

По мнению аналитиков, эти действия способствуют росту рисков глобальной рецессии и спаду мировой экономики.

Они отмечают, что следствием ужесточения кредитно-денежной политики станет снижение спроса и занятости.

Опубликовано: Светлана Репина







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