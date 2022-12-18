Bloomberg: повышение ставок Центробанков увеличивает риск рецессии
2022-12-18 01:59
Агентство Bloomberg сообщает, что сразу несколько ведущих Центробанков могут повысить ключевые ставки в следующем году.
Такую возможность допускают Федеральная резервная система США, Европейский Центробанк и Банк Англии.
По мнению аналитиков, эти действия способствуют росту рисков глобальной рецессии и спаду мировой экономики.
Они отмечают, что следствием ужесточения кредитно-денежной политики станет снижение спроса и занятости.
Опубликовано: Светлана Репина