Иран поставил рекорд по темпам обогащения урана
2022-12-18 02:13
Руководитель Организации по атомной энергетике Ирана Мохаммад Эслами заявил, что в стране увеличили темпы обогащения урана до рекордного уровня.
Он отметил, что скорость обогащения теперь вдвое превосходит прежние показатели. Обогащение урана до 60% осуществляется в Фордо.
Ранее МАГАТЭ потребовало от Ирана объяснений по поводу ядерного материала, обнаруженного на объектах.
Агентство также указало на необходимость предоставления соответствующий документов и доступа к таким объектам.
Опубликовано: Светлана Репина