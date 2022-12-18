Иран поставил рекорд по темпам обогащения урана

Руководитель Организации по атомной энергетике Ирана Мохаммад Эслами заявил, что в стране увеличили темпы обогащения урана до рекордного уровня.

Он отметил, что скорость обогащения теперь вдвое превосходит прежние показатели. Обогащение урана до 60% осуществляется в Фордо.

Ранее МАГАТЭ потребовало от Ирана объяснений по поводу ядерного материала, обнаруженного на объектах.

Агентство также указало на необходимость предоставления соответствующий документов и доступа к таким объектам.