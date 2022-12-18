Молдова лишила Приднестровье 65% лекарств
2022-12-18 02:41
Глава МИД Приднестровья Виталий Игнатьев заявил, что около 65% необходимых лекарств не поступает в непризнанную республику из-за Молдовы.
Он пояснил, что с 28 февраля молдавская сторона ввела ограничения. После закрытия границы со стороны Украины поставки импортных лекарств были переориентированы на Молдову.
При этом многие препараты в Молдове не зарегистрированы, поэтому их нельзя ввозить через границу.
Власти Приднестровья направили обращения по этому поводу во Всемирную организацию здравоохранения, а также в ОБСЕ.
Опубликовано: Светлана Репина