ЦРУ не видит признаков подготовки России к применению ядерного оружия

Глава ЦРУ Уильям Бернс заявил, что в ведомстве не видят признаков подготовки России к применению ядерного оружия.

По его мнению, единственной целью разговоров об использовании тактического ядерного оружия является запугивание мирового сообщества.

Бернс назвал эту ситуацию «бряцанием оружием», поскольку никаких доказательств планов его использования сейчас нет.

Ранее представители российских властей отрицали обвинения по поводу того, что РФ прибегает к шантажу ядерным оружием.