Аксенов: Крым предложит Беларуси использовать свои порты как ворота ЕАЭС

Глава правительства Крыма Сергей Аксенов утверждает, что власти региона предложат Минску использовать крымские морские порты.

В субботу возглавляющий правительство Автономной Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что до наступления 2023 года местные власти намерены предложить Беларуси заключить ряд заключений о торговом, экономическом и гуманитарном взаимодействии, которые предполагают, что белорусская Витебская область сможет использовать крымские порты как ворота в Евразийский экономический союз.

Также Аксенов утверждает, что белорусские производители смогут собирать свою продукцию на территории крымского полуострова, что предварительно согласуют с губернатором Витебска Александром Субботиным.