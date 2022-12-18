Аксенов: Крым предложит Беларуси использовать свои порты как ворота ЕАЭС
2022-12-18 03:04
Глава правительства Крыма Сергей Аксенов утверждает, что власти региона предложат Минску использовать крымские морские порты.
В субботу возглавляющий правительство Автономной Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что до наступления 2023 года местные власти намерены предложить Беларуси заключить ряд заключений о торговом, экономическом и гуманитарном взаимодействии, которые предполагают, что белорусская Витебская область сможет использовать крымские порты как ворота в Евразийский экономический союз.
Также Аксенов утверждает, что белорусские производители смогут собирать свою продукцию на территории крымского полуострова, что предварительно согласуют с губернатором Витебска Александром Субботиным.
Опубликовано: Ткачёв Андрей