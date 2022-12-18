Аксенов предложит Беларуси использовать порты Крыма как ворота в ЕАЭС

Лидер крымской республики Сергей Аксенов анонсировал подписание договора о сотрудничестве между Минском и Крымом.

Журналисты российского интернет-издания "ТАСС" сообщают, что губернатор Крыма Сергей Аксёнов заявил о намерении подписать соглашение между правительством республики и губернатором Витебской области Беларуси Александром Субботиным до конца нынешнего года. Аксенов утверждает, что договор позволит Беларуси использовать крымские поры как ворота в Евразийское экономическое пространство.

Также Сергей Аксенов отметил, что белорусские компании по производству различных товаров получат возможность по сборке своей продукции в Крыму.