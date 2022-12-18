BNR: Социалистическая партия Болгарии попросила президента запретить поставки оружия на Украину
2022-12-18 03:23
По информации радиостанции BNR, Социалистическая партия Болгарии обратилась к президенту страны Румену Радеву с просьбой запретить поставки оружия на Украину.
Главе государства напомнили, что ранее он был категорически против таких поставок, о чем заявлял публично.
Между тем болгарский парламент ратифицировал соглашение о безвозмездных поставках вооружений на Украину.
Список поставляемого оружия засекречен. Ратификацию документа поддержали 166 депутатов, против были 48.
Опубликовано: Светлана Репина