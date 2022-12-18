BNR: Социалистическая партия Болгарии попросила президента запретить поставки оружия на Украину

По информации радиостанции BNR, Социалистическая партия Болгарии обратилась к президенту страны Румену Радеву с просьбой запретить поставки оружия на Украину.

Главе государства напомнили, что ранее он был категорически против таких поставок, о чем заявлял публично.

Между тем болгарский парламент ратифицировал соглашение о безвозмездных поставках вооружений на Украину.

Список поставляемого оружия засекречен. Ратификацию документа поддержали 166 депутатов, против были 48.