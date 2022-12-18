Вице-премьер Монголии назвал поставки нефтепродуктов из РФ критически важными

Вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан в интервью телеканалу Sky News заявил, что поставки нефтепродуктов из России очень важны для его страны.

Он отметил, что на данный момент Монголия импортирует из России практически весь объем необходимых ей нефтепродуктов.

Это удобно, поскольку Монголия располагается между РФ и Китаем, и все поставки обязательно проходят через Россию.

Амарсайхан сказал, что правительство работает над диверсификацией поставок топлива и указал на заинтересованность в сотрудничестве с Австралией.