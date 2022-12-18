Newsweek: Антонов заявил о «призраке СССР» во властных коридорах Вашингтона

Российский посол в США Анатолий Антонов рассказал утверждает, что правительство США ведёт себя так, словно холодная войня с Советским союзом не прекращалась.

Американская газета Newsweek взяла интервью у посла России в Вашингтоне Анатолия Антонова, который сообщил, что действие администрации Вашингтона говорит о наличии "призрака Советского Союза" в правительственных коридорах Белого дома, поскольку власти США относятся к Москве так, словно холодная война между НАТО и СССР не заканчивалась.

По мнению Антонова, правительство Соединённых Штатов осознанно стремится к конкуренции с Россией, намереваясь самоутверждаться в постоянной борьбе вместо плодотворного сотрудничества с Кремлём.