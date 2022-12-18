Telegraph: главы Генштабов Британии и России часто ведут тайные переговоры

Лидер британского Генштаба Тони Радакин утверждает, что хотел бы чаще беседовать со своим российским коллегой Валерием Герасимовым.

В воскресенье газета The Sunday Telegraph опубликовала интервью с главой Генерального штаба армии Великобритании Тони Радакином, который публично заявил, что в 2022 году после начала спецоперации в Украине он часто ведёт переговоры со своим российским коллегой Валерием Герасивовым.

По словам Радакина, переговоры с Герасимовым носят закрытый характер, и их подробности не будут обнародованы для СМИ. Вместе с тем Тони Радакин признал, что хотел бы разговаривать с Валерием Герасимовым чаще, поскольку переговоры обеспечивают стабильность в отношениях Лондона с Москвой.