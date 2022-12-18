Global Times: США затягивают украинский конфликт и толкают мир к ядерному кризису

Издание Global Times опубликовало материал о том, что США затягивают конфликт на Украине и повышают риск ядерного кризиса в мире.

Авторы статьи утверждают, что США, как и Евросоюз, не пытаются урегулировать кризис, снять напряженность.

Наоборот, Запад предоставляет Украине все новые и новые вооружения. Это может привести к далеко идущим последствиям.

В частности, повышается риск развития ядерного кризиса, который нанесет ущерб всему миру.