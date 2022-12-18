Антонов: Вашингтон пытается самоутвердиться через конкуренцию с Россией
2022-12-18 04:00
Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов рассказал о причинах враждебности Вашингтона к Москве.
Утром субботы посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов побеседовал с репортёрами местной газеты Newsweek, где сообщил, что враждебность Вашингтона по отношению к Москве обусловлено желанием американского правительства самоутвердиться за счёт возможной победы в конкуренции с Россией.
Антонов уверен, что данная линия поведения властей Соединённых Штатов демонстрирует их неверие в окончание холодной войны несмотря на распад Советского союза.
Опубликовано: Ткачёв Андрей