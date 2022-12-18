Посол России в Соединённых Штатах Анатолий Антонов рассказал о причинах враждебности Вашингтона к Москве.

Утром субботы посол Российской Федерации в США Анатолий Антонов побеседовал с репортёрами местной газеты Newsweek, где сообщил, что враждебность Вашингтона по отношению к Москве обусловлено желанием американского правительства самоутвердиться за счёт возможной победы в конкуренции с Россией.

Антонов уверен, что данная линия поведения властей Соединённых Штатов демонстрирует их неверие в окончание холодной войны несмотря на распад Советского союза.