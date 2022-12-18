Первая альпинистка со званием «Снежный барс» в СССР Аграновская в возрасте 90 лет

Ставшая первой женщиной-альпинистом со званием "Снежный барс" в Советском союзе Людмила Аграновская умерла на девяносто первом году жизни.

Утром 18 декабря глава Камчатского края России Владимир Солодов опубликовал новое сообщение в социальных сетях, где заявил, что сегодня в возрасте 90 лет скончалась популярная в СССР альпинистка Людмила Аграновская.

Известно, что Аграновская была удостоена звания "Снежный барс" за покорение всех семитысячных вершин в Советском Союзе. В уже преклонном возрасте Людмила Аграновская получила прозвище "лыжная бабушка Камчатки" за активный образ жизни. Примечательно, что Аграновская жила в Камчатском крае с 1969 года, где основала горнолыжную школу "Эдельвейс", в которой лично преподавала.