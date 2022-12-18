Глава Генштаба Британии адмирал Радакин заявил, что хотел бы чаще общаться с генералом Герасимовым

Начальник Штаба обороны Великобритании Радакин просит Герасимова о более частых разговорах.

Британская газета The Sunday Telegraph взяал интервью у начальника Штаба обороны страны Тони Радакина.

Он заявил в разговоре с журналистом издания, что хотел бы как можно чаще проводить переговоры с главой Генштаба России генералом Герасимовым.

"Я бы хотел, чтобы эти контакты были еще более регулярными. Я бы хотел, чтобы они были усилены, даже несмотря на то, что эти разговоры могут быть трудными", - заявил адмирал.

Также он отметил, что необходимо извлекать из этих разговоров максимальную выгоду для обеих сторон.