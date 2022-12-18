Антонов: США руководствуются принципом холодной войны в отношениях с РФ

Анатолий Антонов уверен, что Вашингтон придерживается принципов холодной войны, выстраивая свои взаимодействия с Кремлём.

Утром воскресенья посол РФ в Соединённых Штатах Анатолий Антонов встретился с представителями информагентства Newsweek, в интервью которым рассказал, что нынешнее руководство американского государства придерживаются принципов холодной войны в своих отношениях с Россией, игнорируя факт распада СССР.

Также Антонов подчёркивает, что нынешняя внешняя политика США предполагает конкуренцию, а на партнёрство с Россией, что способствует ухудшению условий для начала нового большого российско-американского диалога.