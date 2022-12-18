Шольц назвал три причины отказа Германии поставлять танки в Украину
2022-12-18 04:45
Канцлер Германии Олаф Шольц высказался о поставках вооружения для армии Украины.
Глава немецкого правительства высказался о помощи Украине со стороны НАТО и со стороны Германии в частности.
Среди прочего, Шольц назвал три причины, по которым Берлин продолжает отказываться от поставок танков Вооруженным силам Украины.
Первая причина, по словам Шольца, заключается в нежелании Германии подливать масла в огонь конфликта между НАТО и Россией.
Вторая причина - это нехватка танков у самое Германии. Последняя причина звучит примерно так: Пока другие не начнут делиться, то Германия будет также в стороне.
Опубликовано: Николай Скира