Арестович: Конфликт с Россией растянется на годы
2022-12-18 04:59
Советник офиса Зеленского Алексей Арестович высказался о сроках конфликта с Россией.
Алексей Арестович высказал свое мнение по вопросу того, сколько может продлиться конфликт между Украиной и Российской Федерацией.
По словам советника офиса президента Украины, это продлится не несколько месяцев, а лишь через полтора или два годы.
"Мы понимаем, что через 2 это не закончится, даже через полгода не закончится после этих 2 месяцев. Затяжной конфликт – это полтора-два года", - заявил Арестович.
Опубликовано: Николай Скира