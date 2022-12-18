Арестович: Конфликт с Россией растянется на годы

Советник офиса Зеленского Алексей Арестович высказался о сроках конфликта с Россией.

Алексей Арестович высказал свое мнение по вопросу того, сколько может продлиться конфликт между Украиной и Российской Федерацией.

По словам советника офиса президента Украины, это продлится не несколько месяцев, а лишь через полтора или два годы.

"Мы понимаем, что через 2 это не закончится, даже через полгода не закончится после этих 2 месяцев. Затяжной конфликт – это полтора-два года", - заявил Арестович.