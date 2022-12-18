Кулеба: Украина хочет получить миллиарды из замороженных российских активов

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Украине нужны миллиарды долларов для восстановления страны.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Украине требуются огромны деньги на восстановление.

По словам Кулебы, Украине нужны миллиарды долларов, большую часть из которых должна покрыть Российская Федерация.

Он заявил, что значительную часть этой суммы нужно отдать Украине из замороженных на Западе российских активов.

"Нам нужны миллиарды, и наибольшую долю надо взять из замороженных российских активов", - заявил Дмитрий Кулеба.