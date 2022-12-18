Сергей Шойгу лично посетил передовую в Украине и пообщался с солдатами
2022-12-18 05:16
Министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу проинспектировал российские войска в Украине.
Глава Российского Министерства обороны Сергей Шойгу посетил с инспекцией войска на территории Украины. Об этом сообщает РИА Новости.
"Шойгу посетил Южный военный округ и проинспектировал группировку войск в зоне проведения спецоперации", - пишет источник.
Во время визита Шойгу заслушал доклады командующих о ходе специальной военной операции.
Также он обратил внимание на необходимость достойных условий размещения личного состава в полевых условиях, а также обратил внимание на работу снабжения.
Опубликовано: Николай Скира