Шойгу проинспектировал войска ЮВО России в зоне спецоперации

Сергей Шойгу провёл рабочую встречу с представителями Южного военного округа России в ходе посещения зоны проведения СВО.

18 декабря пресс-служба Министерства обороны России уведомляет, что глава ведомства Сергей Шойгу побывал в Южном военном округе РФ, где встретился с силами спецоперации, выполняющими боевые задачи в Украине и на территории освобождённых регионов. Шойгу облетел пункт расположения российских войск на вертолёте, осмотрев его сверху, после чего заслушал доклады от командующих данной группировки.

Отмечается, что в ходе поездки в ЮВО Сергей Шойгу уделял ключевое внимание необходимости поддержания приемлемых условий размещения войск в зоне спецоперации, а также их снабжению вооружениями, боеприпасами, едой и доступом к медицине.