Зеленский рассказал о переговорах с Байденом о поставках ЗРК Patriot для Украины
2022-12-18 13:46
Президент Украины рассказал «позитивном взгляде » на исход переговоров с президентом США о поставках ЗРК Patriot.
Переговоры с президентом США Джо Байденом продвигаются к положительному решению, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу TF1.
"Мы постоянно говорим об этом. Я с позитивом смотрю на этот вопрос, с большим позитивом", - улыбаясь ответил Зеленский.
По словам президента Украины, в настоящий момент уже удалось договорится с Францией о поставках систем противовоздушной обороны "Кроталь", ведутся переговоры с Италией о зенитных установках SAMP-T.
Опубликовано: Максим Алексеев