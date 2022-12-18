Зеленский рассказал о переговорах с Байденом о поставках ЗРК Patriot для Украины

Президент Украины рассказал «позитивном взгляде » на исход переговоров с президентом США о поставках ЗРК Patriot.

Переговоры с президентом США Джо Байденом продвигаются к положительному решению, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу TF1.

"Мы постоянно говорим об этом. Я с позитивом смотрю на этот вопрос, с большим позитивом", - улыбаясь ответил Зеленский.

По словам президента Украины, в настоящий момент уже удалось договорится с Францией о поставках систем противовоздушной обороны "Кроталь", ведутся переговоры с Италией о зенитных установках SAMP-T.