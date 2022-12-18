Арестович подтвердил, что Украина совершила покушение на генерала Герасимова
2022-12-18 14:14
Алексей Арестович рассказал о покушение на жизнь главы Генштаба Российской Федерации.
Советник офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал информацию о том, что готовилось убийство главы Генштаба Украины Герасимова.
По заявлению Алексея Арестовича, попытка покушения на генерала Герасимова действительно имела место.
Это, рассказал Арестович, произошло во второй половине апреля или в начале мая в Изюме Харьковской области.
Напомним, что по информации NY Times, правительство США пыталось отговорить Украину от уничтожения Герасимова.
Опубликовано: Николай Скира