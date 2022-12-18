Гладков: один человек погиб и 8 ранено при обстреле Белгорода бойцами ВСУ

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков утверждает, что украинские войска произвели обстрел Белгородской области, что привело к человеческим жертвам.

18 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал новое сообщение в личном Telegram-канале, где заявил, что войска Украины совершили ракетную атаку по жилым кварталам региона, в результате чего восемь мирных жителей получили осколочные ранения от сбитых снарядов ВСУ.

По данным Гладкова, один человек скончался от взрыва в Белгородском районе. Примечательно, что в этот день жители Белгорода впервые получили SMS-оповещение о начала обстрела с призывом спуститься в подвал.