Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал государства исламского мира объединиться в борьбе с Североатлантическим альянсом.

Днём воскресенья лидер Чеченской республики Рамзан Кадыров написал новое сообщение на своей странице в Telegram, где заявил, что страны исламского мира обязаны объединиться вокруг России, направив свои усилия на борьбу с блоком НАТО и Европейским союзом. Кадыров утверждает, что действия ЕС и Североатлантического альянса уже привели к гибели многих людей в Белграде, Донбассе и Украине.

Примечательно, что новое сообщение Рамзана Кадырова в Telegram было написано на китайском языке, что может свидетельствовать о желании чеченского лидера склонить Пекин на стороны конфронтации с НАТО.