Минюст Молдовы: Вещание российских каналов угрожало национальной безопасности

APS
2022-12-18 17:23

Министерство юстиций Молдовы объяснило приостановку вещания российских каналов.

В Молдове назвали причину приостановки вещания российских телевизионных каналов в стране.

По заявлению Министерства юстиций Молдовы, российское телевидения являлось угрозой для национальной безопасности.

"Вещание шести русскоязычных телеканалов в Молдавии было приостановлено, поскольку они «угрожали государственной безопасности республики", - заявил министр юстиций Сергей Литвиненко.

Опубликовано: Николай Скира







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