Минюст Молдовы: Вещание российских каналов угрожало национальной безопасности
Министерство юстиций Молдовы объяснило приостановку вещания российских каналов.
В Молдове назвали причину приостановки вещания российских телевизионных каналов в стране.
По заявлению Министерства юстиций Молдовы, российское телевидения являлось угрозой для национальной безопасности.
"Вещание шести русскоязычных телеканалов в Молдавии было приостановлено, поскольку они «угрожали государственной безопасности республики", - заявил министр юстиций Сергей Литвиненко.
Опубликовано: Николай Скира
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Храмова Оксана
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