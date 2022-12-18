Офицер НАТО Ставрос Атламазоглу заявил, что украинская армия опасается нового удара по Киеву из-за усталости Запада от конфликта на Украине.

18 декабря офицер Североатлантического альянса Ставрос Атламазоглу в статье для американского интернет-издания 19Fortyfive заявил о том, что политическое руководство и Вооружённые силы Украины опасаются повторного удара российской армии по Киеву.

Атламазоглу пояснил, что уставшие от боевых действий западные союзники действующего президента Украины Владимира Зеленского могут повлиять на него и оказать давление для возобновления мирных переговоров Киева с Москвой для скорейшего урегулирования украинского конфликта, что не входит в интересы киевского режима.